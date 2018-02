Passione baterá Viver a Vida em merchandisings e faturamento Ainda com média de audiência menor que sua antecessora, Passione está prestes a bater outros recordes na Globo: o de merchandisings e, por consequência disso, também o de faturamento entre folhetins. Segundo levantamento da Controle da Concorrência, que monitora inserções comerciais para o mercado publicitário, de 17 de maio (data de estreia)a 13 de setembro, Passione teve 93 ações de merchandising. Viver a Vida, por sua vez, que ficou no ar de setembro de 2009 a maio deste ano, teve ao todo cerca de 112 ações do gênero. A conta indica que Passione, que ainda tem mais de três meses pela frente, deve passar, com folga, a trama de Manoel Carlos. Pelos preços de tabela, sem desconto, a antecessora no horário faturou cerca de R$ 70 milhões só com merchandisings. No atual ritmo que vai, com ações integradas ao contexto da trama e estendidas a outras mídias da Globo, como internet, Passione tem tudo para superar esse saldo. Nesse time entram as marcas C&A, que está lançando até uma coleção de roupas inspirada na novela, e a Houston, fabricante real de bicicletas que entrou no folhetim como concorrente da ficcional Metalúrgica Gouveia. Ah, a Houston - que investiu R$ 10 milhões em ações de marketing da novela - também lançou uma linha bicicletas que é alvo de disputa na trama. Já passaram também por Pasione marcas como Itaú, Cielo, Embeleze e Hospital São Luiz, entre outras. Já em ibope, Passione ainda não atingiu a média, na soma dos capítulos, de Viver a Vida, que encerrou sua passagem pela emissora com audiência média de 36 pontos, segundo medição na Grande São Paulo.