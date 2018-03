Passagem para a boa arte cênica

Entre as peças que iniciaram carreira no festival estão Vida, da curitibana Cia. Brasileira de Teatro. Não por acaso. O processo de criação durou dois anos durante os quais Giovana Soar, Marcio Abreu e Nadja Naira se debruçaram sobra a obra do poeta Paulo Leminski. "Ele é um mito, mas pouco lido." Nesse afã de compreender o universo do poeta, e compartilhar com o público sua obra, realizaram intervenções e saraus em sua sede.

Uma dessas criações de percurso, o solo Descartes com Lentes, da atriz Nadja Naira, baseado num conto curto (pode ser lido na internet) do poeta curitibano, espécie de base para a escrita de seu romance maior, Catatau, acabou sendo um dos melhores trabalhos vistos no Fringe.

O flagrante do filósofo Descartes perdido nos trópicos sem conseguir "pensar" o Brasil a partir da razão cartesiana é transposto pela atriz ao palco com cristalina compreensão e inteligente apropriação do que diz. No seu corpo, o texto ganha expressão com recursos tão simples quanto significativos, como o terno que vai despindo até mostrar signos inscritos na corpo - a exemplo dos índios, enigma para o filósofo. O solo foi apresentado em fevereiro deste ano na Universidade de Paris III.