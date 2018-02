Passagem de Som

PELADO E FAMOSO NOS DIAS DE HOJE

A cultura musical hoje está ligada de um modo umbilical aos avanços tecnológicos. Isso qualquer moleque espinhento trancado num quarto com conexão à internet sabe desde os tempos do Napster, e lá se vão 12 anos.

A bagunça legal e ilegal, "legal" ou "não legal", sacode os novos tempos a cada respiro que o Steve Jobs e sua Apple dão. A notícia da vez é que coisas como o LastFM e o MySpace vão morrer agora e que o Facebook vai tombar com a chegada do Ping, de Jobs (foto).

O amanhã logo vai dizer, mas lá vamos nós mudar conceitos, jeitos e caminhos de ouvir música. A boa notícia é que, dado os andamentos dos últimos anos, essa "revolução internética" confusa e de alta velocidade nunca vem para causar o mal.

Por exemplo: no meio da cultura dos aplicativos, os tais apps, você pode encontrar um chamado WunderRadio, que basicamente e a grosso modo resgata todo o amor que a música tinha pelas rádios, até chegar a cultura dos MP3 e...

Um celular com aplicativos e uma conexão mais ou menos e, através de um toque na WunderRadio, você pode escutar em tempo real praticamente qualquer rádio no mundo.

Você bota o celular no carro, o iPad numas caixinhas, o computador num sistema de som e rapidinho pode ouvir rádios de Chicago, as da BBC de Londres. uma francesa cool, uma italiana divertida, as modernas emissoras argentinas, a rádio de Belém do Pará que toca guitarrada. É só escolher.

Uma ida de carro ao supermercado, dia destes, escutando a KEXP (uma FM de Seattle para a nova música) escutei uma canção que gostei de cara. O locutor avisou que o nome da banda era The Naked and Famous, da... Nova Zelândia. Ok. O resto o MySpace e os torrents me ajudaram.

Outro trajeto curto de carro e lá estava eu ouvindo, pela WunderRadio, a XFM, de Londres. Senti-me atraído por um som e prestei atenção quando falaram o que era: Naked and Famous...

O mundo de hoje, a música e a tecnologia, os apps, a WunderRadio e o Naked and Famous não são admiráveis?