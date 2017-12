Passadas as festas No Brasil os anos se dividem em dias, semanas, meses, trimestres e semestres, mas também em dois períodos distintos chamados "Passadas as festas" e "Depois do carnaval". Como o ano brasileiro tradicionalmente só começa depois do carnaval isto significa que o período "Passadas as festas", quando tudo que ficou em suspenso durante o Natal e o ano-novo deveria ser retomado, na verdade fica esperando o carnaval - ou o "Depois do carnaval" - para recomeçar. Há quem diga que o "Passadas as festas" é um período tão abrangente que engloba o carnaval, a Páscoa, etc. e se estende por todo o ano, o que explicaria o fato de o Brasil estar sempre adiando o que precisa ser feito. O "Passadas as festas" de um ano engata no "Passadas as festas" do ano seguinte e acaba sendo o nome do ano inteiro.