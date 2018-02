Partimpim seduz crianças e adultos Na pele de Partimpim, Adriana Calcanhotto seduz adultos e crianças misturando Villa-Lobos, Chico Buarque, Caetano Veloso, João Gilberto e Olodum, rock, iê-iê-iê, frevo, bossa e baião no multicolorido DVD Partimpim 2 É Show. Entre outros acertos, ela tira do baú a divertida Um Leão Está Solto nas Ruas (Getúlio Cortes), hit de Roberto Carlos na jovem guarda, que faz bom par com outros bichos: Gatinha Manhosa (Roberto e Erasmo Carlos) e O Homem Deu Nome a Todos os Animais (Bob Dylan/Zé Ramalho). Hit do álbum anterior, Oito Anos (Paula Toller) é um dos momentos mais animados do show. Moreno Veloso, Davi Moraes, Domenico Lancellotti e Rafael Rocha são os integrantes da ótima banda que a acompanha.