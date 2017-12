Participante do Aprendiz 3 demite o patrão Roberto Justus O aprendiz virou e disse: "Justus, você está demitido." A frase foi a sensação de segunda-feira de "O Aprendiz 3", da Record. Numa estranha troca de posições, o candidato Peter Collins se inspirou no patrão... e surtou: mandou Roberto Justus para o olho da rua. "Roberto, sou presidente da única empresa que tive, a minha vida. Portanto, você está demitido dela", disse ele. O carioca de 31 anos fazia parte da equipe Alliance, que perdeu a prova de terça. Ao ouvir a "demissão", Roberto Justus ficou enfurecido com o candidato, chamando-o de irresponsável por não cumprir as condições do contrato que assinou, ou seja, esperar até o bloco final da atração na qual um deles é demitido. "Você demonstra que é o pior candidato, não sabe nem ler o contrato que assinou. Estou aliviado que você esteja saindo", disse Justus, enquanto mandava Collins ficar calado. "Você já falou o que queria, agora fique quieto e ouça", completou o chefe-apresentador. Não se sabe ao certo porque o candidato tomou essa atitude. Justus disse no ar que Collins foi covarde porque assumiu que seria o demitido da noite antes mesmo de ouvir o veredicto do patrão. "Ele é instável, é fraco e a lei da vida é a dos mais fortes", comentou Justus com seus conselheiros após a saída de todos da sala, já que a demissão voluntária dispensou a sabatina de perguntas e respostas finais. Apesar do nervosismo da equipe do programa, a atração da Record acabou se dando bem. Com o incidente, "O Aprendiz 3" registrou sua maior média, 12 pontos, com picos de 14, voltando ao patamar dos dois dígitos registrados nas duas versões anteriores. Uma boa notícia para a Record, que vinha sofrendo para ganhar do SBT. Mas será que a demissão em tom de espetáculo foi armação para subir no ibope? Difícil saber, até porque Collins está proibido de falar com a imprensa por regra contratual. Se for armação, porém, o candidato pode se candidatar a um papel em alguma novela, pois sua atuação nos minutos finais do programa até que convenceram. Já no táxi, Peter não parava de chorar, achando que tomou a decisão errada. "Tudo que quero agora é o apoio da minha mulher. Ela precisa ter orgulho de mim", lamuriava ele. A atração foi um teste de conhecimentos gerais. Apesar dos elogios de Justus, dizendo que eles têm bom nível, alguns disseram verdadeiras pérolas no ar. Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), para um, significa União das Escolas Nacionais. Para outro, Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) quer dizer North America Treaty Organization em inglês.