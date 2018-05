Participação do Brasil ainda é pequena

Gerardo Mosquera, curador do PhotoEspaña até 2013, tem ligação direta com o Brasil. Ele já realizou, em 1999, mostra de Cildo Meireles em Nova York; e em 2003, o Panorama da Arte Brasileira, no MAM de São Paulo. Entretanto, diz a diretora do festival, Claude Bussac, as parcerias do evento com o Brasil ainda são poucas.

Na edição de Mosquera, a única individual de brasileiro é a de Alécio de Andrade (1938-2003) na Casa de América. Na bela mostra O Louvre e Seus Visitantes, já apresentada pelo Instituto Moreira Salles no Brasil, estão os retratos que ele fez por quase 39 anos no célebre museu de Paris.

Ainda no que diz respeito aos brasileiros, Pedro Motta, Ricardo Barcellos e Alvaro Villela participam da mostra Peso e Leveza, no Instituto Cervantes, centrada na fotografia latino-americana, "entre o humanismo e a violência". Já na programação off, individuais de Cao Guimarães, a partir do dia 15 na galeria La Caja Negra; e de Claudia Jaguaribe, a ser aberta dia 14 na galeria Blanca Soto.