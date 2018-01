Parques de SP têm lazer grátis

São mais de 100 parques públicos espalhados pela cidade. Muitos deles têm programação fixa e uma agenda especial para as férias. Tudo sem pagar nada.

Parque do Ibirapuera

Alongamento, Meditação, Saúde. Atividade em que as pessoas são incentivadas a praticar ioga e meditação. Os monitores ensinam técnicas de respiração e concentração.

Espetáculo da Fonte Multimídia. Famosa pelas belas apresentações no Natal, o espetáculo continua (em forma mais simples) em todos os dias do ano.

Bosque da leitura. Programa que incentiva a e facilita o acesso à informação.

Quiosque Saúde no Esporte. Médicos conversam sobre a importância do exercício físico e orientam com dicas nutricionais.

Parque Villa-Lobos

Projeto Arte no Parque. Shows de novas bandas. Som de boa qualidade ao ar livre.

Projeto de tênis: Bola Dentro. Atende a crianças de 7 a 14 anos na formação de tenistas, gandulas, juízes e professores.

Treinamento para cães. Os visitantes levam seus cães, que são treinados para desenvolver o "agility" (onde o dono conduz o animal por um circuito de obstáculos). A ideia é exercitar o cão e melhorar a relação com o dono.

Parque da Água Branca

Instituto da Melhor Idade Estação Vida. Aulas de biodança, ioga e tai chi chuan para pessoas acima de 50 anos. A intenção é melhorar a qualidade de vida na terceira idade.

Parque Buenos Aires

Aulas de Rádio Taissô (ginástica rítmica japonesa). As atividades são baseadas em exercícios de alongamento com músicas harmoniosas e suaves. Aberto para todas as idades. Com a prática de Rádio Taissô, pode-se evitar dores nas costas e nas articulações.

Parque Burle Marx

Universo da Aquarela. Professora ensina técnicas da aquarela, tipo de pintura na qual os pigmentos são dissolvidos em água.

Informações:

Parque do Ibirapuera

Meditação

Onde: Praça do Porquinho (próximo ao portão 6)

Quando: Sábados, 08h45 às 10h15.

Espetáculo da Fonte Multimídia

Onde: Lago do Ibirapuera

Quando: De segunda a sexta-feira das 12h às 14h e 20h às 22h. Nos sábados e domingos, das 20h30 às 21h30.

Bosque da leitura

Onde: Av. República do Líbano, 1151 – Portão 7 (ao lado do Viveiro Manequinho Lopes)

Quando: Domingos, das 9h30 às 16h

Quiosque da Saúde no Esporte

Onde: Quiosque da Saúde

Quando: De segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Parque Villa Lobos

Projeto Arte no Parque

Onde: Anfiteatro do Villa-Lobos

Quando: Finais de semana e feriados, às 11h e 15h

Projeto de tênis: Bola Dentro

Onde: Quadras de tênis

Quando: De segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h

Treinamento para cães

Onde: Em frente ao Orquidário Ruth Cardoso

Quando: Todos os sábados, das 15h às 17h

Parque da Água Branca

Instituto da Melhor Idade Estação Vida

Onde: Avenida Francisco Matarazzo, 455

Quando: Diariamente das 9h às 16h

Parque Buenos Aires

Aulas de Rádio Taissô

Onde: Avenida Angélica, 1500

Quando: De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h30

Parque Burle Marx

Universo da Aquarela

Onde: Av. Dona Helena Pereira de Morais, 200 (gramado central)

Quando: Todo domingo, das 8h30 às 11h