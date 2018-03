Parques da Disney demitem funcionários; novos cortes em vista

Citando funcionários demitidos, a mídia local na Flórida reportou cortes de até 450 empregados nos dois locais.

Um porta-voz da Disney World, Michael Griffin, não quis confirmar o número de demitidos, mas disse que as demissões podem continuar, dentro dos esforços da empresa para aumentar a eficiência nas operações dos dois parques.

"Essas modificações são essenciais para conservarmos nossa posição de liderança no turismo familiar. Elas refletem a realidade econômica de hoje", disse Griffin. "Conforme foi reconhecido anteriormente, essas ações vão infelizmente resultar na eliminação de vagas de trabalho."

Em fevereiro, a divisão de parques temáticos da Disney, que gira em torno dos dois parques nos EUA, reportou uma queda de 24 por cento em sua receita operacional no trimestre e uma queda de 4 por cento na receita do primeiro trimestre fiscal da empresa inteira, devido em parte ao fato de os consumidores estarem gastando menos.

Duas semanas depois, a Disney disse que iria enxugar os serviços do parque que não envolvem o contato direto com os consumidores. A empresa disse que a nova estrutura exigiria o corte de um número não revelado de empregos.

No início deste mês, o executivo-chefe da Disney, Robert Iger, disse a investidores que a frequência nos parques em território norte-americano está se mantendo estável no trimestre atual, mas que os grandes descontos nos ingressos, oferecidos com o intuito de incentivar a vinda de visitantes, estavam reduzindo os valores gastos por cada visitante nos parques.