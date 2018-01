Parque Wet'n Wild comemora 18 anos e Anitta vai animar a festa

O parque aquático Wet'n Wild está completando 18 anos de existência e para comemorar vai receber a cantora Anitta, a partir das 15h30, no dia 23 de outubro, que apresentará o show Bang, nome de seu terceiro CD.

Localizado em Itupeva, no interior de São Paulo, o Wet'n Wild é a maior atração aquática em volume único da América Latina, com 24 metros de altura e 1.600 m² de área. Sua primeira descida tem queda de 12 metros de altura e a boia chega a atingir a velocidade final de 70 km/h.

É formado por 25 atrações para todas as idades, classificadas como família, moderadas e radicais. Tem até espaço destinado aos pequenos, com destaque para a Ilha Misteriosa do Cascão que, durante o mês de outubro, contarão com a presença, logo na entrada, dos personagens Mônica, Cebolilnha, Magali e o Cascão. Para os mais crescidinhos tem o BubbleUp, Suntan Lagoon e o Space Bowl. E para os radicais o destaque é o Vortex.

A 2ª Edição do evento de terror 'Noites Macabras' ganhou, em razão do grande sucesso, sessões extras nos dias 06, 13, 14, 20, 21, 22, 27 e 28 de outubro, quando o parque se transforma em um Vilarejo Amaldiçoado. No enredo, a temida Bruxa Havena vive os últimos dias de seu reinado e para a escolha do sucessor supremo, organiza uma cerimônia que reúne bruxos e feiticeiros dispostos a qualquer magia para ocupar o seu lugar. Rituais, feitiçarias e todos os poderes são colocados à prova e os visitantes são as vítimas.

SERVIÇO:

18 anos Wet'n Wild - Show Anitta

Dia 23, às 15h30 (parque aberto a partir das 10h) Pista Premium (R$ 120,00: ingresso para o parque + show) | Camarote (R$ 110,00: ingresso para o parque + show), compra apenas pela loja virtual Wet Shop (www.wetshop.com.br) e Televendas(11.4496-8008). Acesso a pista, já contemplado no ingresso regular.

Promoção Infantil: R$ 30 (ingresso válido para crianças até 10 anos), válida até 30 de outubro.

Promoção 18 anos: 3 x de R$ 18, (R$ 56) válida para os dias 10 e 11 de outubro.

Café da Manhã com a Turma da Mônica - R$ 20 (aos sábados e domingos).

Noites Macabras - dias 13, 14, 20, 21, 22, 27 e 28 de outubro, das 18h30 às 20h30.

Funcionamento em Outubro: consultar dias e horários de funcionamento no site

Semana da Crianças: 10 a 16 de outubro - aberto todos os dias

Ingressos: Ponto de Venda Autorizado: R$ 85,00 - Wet Shop (www.wetshop.com.br): R$ 88,00 - Televendas (11.4496-8008): R$ 90 e Bilheteria: R$ 120

Informações: 11.4496-8000

Acesso pela Rodovia dos Bandeirantes, Km 72 - Itupeva (SP)