Parque temático da Universal em Los Angeles apresenta novo mundo de 'Harry Potter'

LOS ANGELES - Das ruas de paralelepípedos aos telhados cobertos de neve, fãs de Harry Potter poderão entra no universo do bruxo na nova atração "Wizarding World" na Universal Studios Hollywood, e o parque temático aposta no poder de compra dos visitantes.

"The Wizarding World of Harry Potter", que abre em 7 de abril, traz à vida o vilarejo de Hogsmeade, criado pela autora J.K. Rowling na saga dos livros e filmes.

O Universal Studios Hollywood já havia lançado novos brinquedos baseados em franquias de sucesso, como Transformes, Velozes e Furiosos e Os Simpsons, mas "Wizarding World" é a grande aposta do parque temático.

A companhia informou que suas receitas aumentaram por conta da atração de "Harry Potter" em Orlando, que conta com duas instalações, Hogsmeade e o Beco Diagonal, separados pelo trem Expresso de Hogwarts.

Visitantes podem comprar diversos itens da série, de grandes penas de aves, que podem custar menos de US$ 10, a varinhas interativas de mais de US$ 50, assim como as vestes tradicionais da escola de magia Hogwarts, que custam cerca de US$ 100.

"Buscamos sempre a maior autenticidade possível, até mesmo com o nome das lojas" disse o diretor de supervisão de arte Alan Gilmore. "Tem que ser uma experiência similar a andar pela Escócia e Inglaterra".