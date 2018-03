Parque em SP oferecerá aulas de ioga de graça Os frequentadores do Parque Villa Lobos, na zona oeste de São Paulo, vão ganhar mais uma opção de lazer. A partir do dia 29, o local passará a ministrar aulas de ioga. O projeto "Yoga no Parque", em parceria com o Studio Omtatsat, será realizado todo último sábado do mês, das 9 horas às 10 horas. Para o lançamento do projeto, o Espaço Rasa fará uma participação especial. O grupo coordenado por Andrea Prior, dançarina, coreógrafa e atriz, apresentará uma performance de Dança Clássica Indiana, no Teatro de Arena do Parque, às 9 horas. Em seguida, terá início a prática de ioga no gramado da Ilha Musical.