Parque da Mônica será inaugurado em junho

Notícia já confirmada, agora chegam os detalhes do novo Parque da Mônica. Esta semana Mauricio de Sousa anunciou a inauguração já em junho deste ano, daqui a pouco, então. O local será mesmo o Shopping SP Market, e terá área superior a 12 mil m², com capacidade para cerca de três mil pessoas. Projeto teve investimento de R$ 38 milhões.

Seguindo os mesmo moldes do anterior, o Parque da Mônica terá praça de alimentação, além de outros pontos com alimentos e bebidas variados, rede wi-fi gratuita, guarda-volumes, enfermaria para atendimento médico, Serviço de Atendimento ao Visitante, loja temática e estacionamento.

Terá ainda o Espaço Família, com trocador, sala de amamentação, sala da papinha, banheiro família e carrinhos de bebê e espaço para festinhas, que poderão ser agendadas. No planejamento tem também estrutura e equipe preparados para atender crianças e adultos com necessidades especiais, com mesas e balcões específicos na área de alimentação, piso tátil, rampas, corrimões.

Feito especialmente para a criançada, o parque terá diversas atrações, confira:

Vila da Mônica - como no parque anterior, é formada por casinhas dos personagens Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali e terá ainda o Ateliê da Marina, lojinhas. Terá ainda a Roda-Gigante da Turma

Montanha-Russa do Astronauta - um passeio em alta velocidade desde a estação espacial até as galáxias perdidas

Horacic Park - um visita ao mundo pré-histórico do Horácio, tudo a bordo de barquinhos

Parquinho - aqui a atração é direcionada para o pequeninos, com atividades divertidas para crianças menores de 3 anos tendo como tema personagens da Turma da Mônica Baby

Carrossel da Mata - um passeio divertido com a turma do Jotalhão

Trombada do Louco - os carrinhos de bate-bate são a atração

Ce-bolinhas - essa é para testar a mira, onde o desafio é atirar bolinhas macias e coloridas nos alvos e nos outros jogadores.

Pescaria do Chico - toda a família pode participar dessa atração e dar uma volta com os peixinhos do rio onde o Chico Bento estará pescando

Engenheiros do Parque - a pedida aqui é usar a imaginação para criar projetos de construção, utilizando tijolos e outros elementos da construção civil feitos de material macio e seguro

Festa do Terrir - para testar os nervos da molecada, um passeio pelo universo da Turma do Penadinho

Escalada do Piteco - que tala escalar pedras e vulcões que remetem ao lado da Turma do Piteco?

Brinquedão da Turma do Chico Bento - um passeio na roça do Chico Bento, com redes para escalada, túneis e um emocionante escorregador.

Postinho do Bidu - um divertido posto de gasolina onde as crianças poderão abastecer seus carrinhos e aproveitar para dar umas voltinhas.

Parada do Parque - a turminha fará desfile musical pelo Parque, chamando toda a criançada para a diversão

Castelo de Príncipes e Princesas - a hora da transformarão, onde as crianças escolherão seu personagem de contos de fadas

Vale dos Dinossauros - um passeio suspenso com vista privilegiada do mundo dos dinossauros

Palco de eventos - os tradicionais espetáculo com a Turma da Mônica terão seu espaço reservado

E aqui uma palavrinha do criador dos personagens da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa : "Escolhemos o Shopping SP Market porque queríamos uma área ampla, que pudesse oferecer toda a estrutura que sonhávamos. Esse é 50% maior que o anterior e terá atrações inéditas e interativas para toda a família, sempre com o objetivo de ajudar pais e escolas na educação das crianças. Queremos surpreender e divertir o público de todas as idades".

PARQUE DA MÔNICA

Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas 22.450.

Funcionamento: De terça a sexta das 10h30 às 16h30;

sáb., dom. e feriados, das 11h às 19h.

Público: crianças de 4 a 14 anos.