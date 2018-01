Uma nova paródia da música Faroeste Caboclo foi divulgada e dessa vez contando a história de Eike Batista, preso recentemente na Operação Eficiência, da Lava Jato.

A música original de Legião Urbana ganha letra que narra o início da carreira do empresário, os negócios da mina de ouro, o casamento com Luma de Oliveira, e a empreitada com o petróleo, que o colocou na lista dos homens mais ricos do mundo.