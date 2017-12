Paródia de canção de Paris Hilton estoura no YouTube

Paris Hilton não sai dos holofotes. Após causar tumulto com sua saída repentina da prisão por "razões médicas", seguida do anúncio de que cumpriria pena em casa e então da ordem judicial que obrigou-a a retornar ao cárcere, a socialite é a protagonista de um vídeo que estourou no YouTube. Paródia do single Stars are Blind, lançado no ano passado pela herdeira de rede de hotéis Hilton em CD que leva seu nome, Paris in Jail: The Music Video registrava impressionantes 4,1 milhões de acessos às 17h30 desta quinta-feira, 14. O vídeo mostra a patricinha - um clone, claro - sendo perseguida por um policial, enquanto canta "não me importo em ficar confinada, eu dirigi embriagada, causei acidentes". Durante o "videoclipe", Paris diz ainda "vocês não podem fazer isso comigo (deixá-la na prisão), eu sou rica" e ainda critica o fato de ter sido presa por dirigir sem carteira de habilitação enquanto o ex-jogador de futebol americano O.J Simpson foi inocentado do assassinato de sua mulher e de um amigo. Nesta quinta-feira, Paris deixou o centro penitenciário Twin Towers Correctional Facility, em Los Angeles, onde estava recebendo atendimento médico, e voltou para a prisão feminina de Lynwood. A jovem de 26 anos foi para o centro após o juiz Michael T. Sauer determinar, na última sexta-feira, que ela não poderia cumprir sua pena em casa e deveria retornar à prisão. Apesar de toda a confusão, Paris declarou já ter amadurecido com a experiência de ficar atrás das grades. No início da semana, concluiu que costumava agir "de maneira patética" e que pretende "fazer diferença" a partir de agora. "Deus está me dando uma segunda chance", declarou, em uma conversa por telefone, à apresentadora do programa The View, da rede ABC, Barbara Walters. Prisão Paris se apresentou à polícia no dia 4, acompanhada pela mãe, após fazer uma aparição surpresa no tapete vermelho do prêmio de cinema da MTV, no domingo, usando um elegante vestido preto. "Estou tentando ser forte neste momento", disse ela à imprensa, na entrada do prêmio da MTV. "Estou pronta para enfrentar minha sentença e tenho minha família, amigos e seguidores que me apóiam neste momento realmente duro, e isso me ajuda". Paris se apresentou na prisão masculina e de lá foi escoltada para o centro de mulheres em Lynwood, onde foi fichada, teve suas impressões digitais registradas e foi fotografada. Passou também por um exame médico e recebeu uma camiseta a calças de cor alaranjada, conforme contou Steve Whitmore, porta-voz da polícia. Licença suspensa As autoridades determinaram a prisão de Paris em 7 de setembro do ano passado, em Hollywood. No início de janeiro, ela foi sentenciada a 36 meses de liberdade condicional e a um programa educativo sobre os perigos do álcool e teve de pagar US$ 1,5 mil em multas. No dia 15 de janeiro, no entanto, a herdeira da rede de hotéis Hilton foi detida na Califórnia por dirigir com a licença suspensa. Paris teve de assinar um documento em que reconhecia que não poderia, por lei, estar dirigindo, e foi então determinada sua prisão em 27 de fevereiro. Paris, que já esteve nas passarelas e atuou em séries de TV e em filmes, esteve no Brasil em setembro de 2005 quando lançou seu perfume, Paris Hilton Fragrance. Em 2006, resolveu investir na carreira de cantora e lançou, em agosto, seu primeiro CD, que leva seu nome. A socialite ganhou fama internacional quando seu então namorado Rick Solomon postou na internet um vídeo que mostrava os dois fazendo sexo.