Parlapatões debatem poder do ator em novo espetáculo Quando escreveu "O Rei da Vela", Oswald de Andrade subverteu um dos personagens-símbolo da Idade Média: Abelardo, o trágico amante de Heloísa. Em seu novo espetáculo, os Parlapatões recuperam esse procedimento paródico do autor modernista e vão beber justamente na polêmica peça para nomear o protagonista de "A Meia Hora de Abelardo". A montagem, que estreia hoje na sede do grupo, em São Paulo, foi escrita por Hugo Possolo e marca mais uma aproximação da trupe de palhaços de um teatro de feições mais dramáticas.