Paris Hilton se diz exemplo a ser seguido por jovens

A socialite Paris Hilton, que no ano passado ficou algumas semanas na cadeia, declarou na quinta-feira, 27, enquanto se preparava para ser uma das juradas do concurso de Miss Turquia 2008, que se vê como exemplo a ser seguido por mulheres jovens. Veja também: Paris Hilton participa de concurso Miss Turquia 2008 Brasileira poderá disputar 'amizade' de Paris Hilton Paris disse que o que levou em conta nas candidatas não foi apenas a beleza, mas também o "bom coração". "Foi a primeira vez que fui jurada num concurso como este", disse ela à agência de notícias Reuters. "Analisei a postura das garotas, sua aparência, como elas se vestem e o que dizem", afirmou Paris, que, no final da premiação, coroou Leyla Lyidia Tugutlu, a nova Miss Turquia. Pode parecer irônico que Paris, de 27 anos, se veja como exemplo e vá julgar o que outras mulheres dizem sobre sua vida e seu futuro. Ela protagonizou o reality show The Simple Life, em que se mostrava como garota rica entediada pelo cotidiano de pessoas de classe média. Paris ganhou muita publicidade indesejada em 2003, quando um vídeo amador em que ela aparecia fazendo sexo com seu namorado vazou para a Internet. No ano passado, passou três semanas presa em Los Angeles por dirigir embriagada. Mas seu nome é usado para vender inúmeros produtos em todo o mundo, e ela é seguida por paparazzi em toda parte. A socialite disse que 90% das histórias a seu respeito veiculadas pela mídia são "mentiras totais" e culpou os blogueiros na Internet por difundir informações equivocadas. "Não presto atenção às mentiras porque sou uma pessoa boa, trabalho duro e ergui meu império por conta própria. Acho que isso serve de inspiração a muitas garotas aí fora." Paris, cujo avô Barron Hilton decidiu doar 97% de sua fortuna de US$ 2,3 bilhões a causas beneficentes, disse que não guarda ressentimentos pela decisão dele, que muitos presumem que vá reduzir drasticamente sua herança futura. "Isso não vai me afetar", disse ela. "Meu avô é um homem incrível. Ele é muito generoso. O que ele está fazendo é espantoso." O projeto mais recente de Paris é um programa na MTV em que pessoas vão competir para ser sua amiga. Paris Hilton's My New BFF ("best friend forever", melhor amigo para sempre) será transmitido ainda este ano. "É claro que já tenho muitos amigos, mas achei que isso daria um ótimo programa de TV", disse ela. "A maioria de meus amigos é de Hollywood. É um pessoal que já é um pouco blasé. (No programa) Vamos conhecer pessoas de todo o mundo."