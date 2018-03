Paris Hilton participa de concurso Miss Turquia 2008

Paris Hilton participou nesta quinta-feira, 27, como membro do juri de beleza, do concurso Miss Turquia 2008, transmitido pelo canal de televisão pago Canal1. Durante a premiação, Paris dançou a dança do ventre com a bailarina Asena e coroou Leyla Lyidia Tugutlu, a nova Miss Turquia. Foto: AP Paris dança com dançarina do ventre Asena durante a premiação Foto: Efe Premiação foi veiculada pelo canal de televisão pago Canal 1 Leyla Lyidia Tugutlu é coroada Miss Turquia 2008