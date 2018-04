Paris Hilton negocia participação em 'Big Brother' britânico

Após sua rápida passagem pela prisão, a rica herdeira Paris Hilton pretende agora participar do Celebrity Big Brother, um reality show britânico com celebridades, mas somente se a oferta econômica for "a adequada", segundo a edição de hoje do tablóide The Sun. De acordo com o jornal, o programa ofereceu à jovem, de 26 anos, mais de £ 300 mil (R$ 1,2 milhão) para ser uma das próximas participantes. Paris, que em junho passou 26 dias na prisão após ter sido condenada por dirigir embriagada, poderia passar três semanas na casa do Celebrity Big Brother, exibido no Reino Unido pelo Channel 4. Segundo uma fonte do programa, os produtores do Big Brother e Hilton estão "em firmes negociações". Parece que a jovem está decidida a mostrar às pessoas que não é apenas uma "loura burra" ou uma "menina malcriada". "As pessoas só ouvem falar dela quando se mete em problemas ou quando diz algo ridículo", lamenta a fonte, que acrescenta que Paris é na realidade "inteligente e divertida, com muitas coisas interessantes a dizer". Se o Big Brother conseguir convencer a jovem a participar do programa, ela teria tudo para se transformar em uma das protagonistas. "Seria a estrela do espetáculo, mas não participará a menos que o dinheiro seja o adequado", diz a fonte. Além disso, se for contratada pelo programa, Paris será a famosa mais bem paga a entrar na casa do Big Brother.