Paris Hilton é presa por dirigir sem habilitação Paris Hilton, a polêmica ex-modelo e herdeira da rede de hotéis Hilton, foi surpreendida pela polícia de Los Angeles na noite de terça-feira dirigindo sem habilitação, que havia sido apreendida. Ela terá de se apresentar novamente ao tribunal. A socialite de 26 anos foi parada por policiais no Sunset Boulevard, em West Hollywood, por estar dirigindo com o farol apagado, disse nesta quarta-feira, 28, o vice-delegado Oscar Butao. Em janeiro, Paris foi condenada a três anos de condicional por dirigir embriagada. "A senhorita Paris Hilton estava dirigindo o veículo. Depois de investigar a situação de sua habilitação, foi determinado que ela estava dirigindo com a habilitação suspensa", disse Butao. O carro dela, um Bentley azul 2007, foi apreendido. O vice-delegado disse que Paris terá de comparecer ao tribunal, mas não especificou a data. Polêmica A herdeira dos hotéis Hilton entrou na Justiça no mês passado contra o site ParisExposed.com, pois, segundo ela, a página havia explorado com fins comerciais seus pertences, incluindo um vídeo onde ela aparece tomando banho de espuma. Uma ordem judicial foi emitida no início do mês proibindo temporariamente que o site divulgue dados pessoais da milionária, como o número de seu seguro social e informações relacionadas a sua saúde. Paris, que já esteve nas passarelas e atuou em séries de TV e em filmes, resolveu investir em 2006 na carreira de cantora e lançou, em agosto, seu primeiro CD, homônimo. Ela ganhou fama internacional quando seu então namorado Rick Solomon postou na internet um vídeo que mostrava os dois fazendo sexo.