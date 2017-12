Paris Hilton é eleita mulher do ano por publicação de Harvard

A socialite Paris Hilton recebeu nesta quarta-feira o prêmio de mulher do ano da publicação de humor "Harvard Lampoon", da conceituada universidade americana, assinalou a revista "People". Apesar de chegar com uma hora atraso ao evento, a herdeira do império hoteleiro Hilton foi recebida com euforia pelos estudantes. Diante do olhar atento dos estudantes, a jovem de 26 anos demonstrou bom humor e brincou durante seu pronunciamento. Paris, que promove seu novo filme, chamado "The Hottie and the Nottie", assegurou que sua vida na Califórnia é muito parecida com a dos estudantes de Harvard. A socialite afirmou que em Hollywood também há bibliotecas, mas com a diferença de que na faculdade não há famosos movimentando-se pelas mesas.