Paris Hilton diz que pode ser 'qualquer coisa, menos mimada'

"Sou sensata e qualquer coisa, menos mimada", afirma Paris Hilton, a celebridade mais polêmica da imprensa sensacionalista internacional, em entrevista para a edição alemã da revista de moda Life&Style.

A mais velha dos quatro filhos dos multimilionários Richard Hilton e Kathy Richards está buscando em Dubai sua nova melhor amiga para o programa de televisão "My new BFF" ("Minha nova melhor amiga"), transmitida pela MTV americana.

Aos 28 anos, Paris afirma que é muito complicado para ela encontrar verdadeiros amigos, e que, com as boas amizades que mantém, sempre ocorrem mal-entendidos. "Você nunca sabes por que motivo as pessoas querem ligar para conversar, pois muitos só buscam se aproveitar", diz.

A neta do dono da cadeia de hotéis que leva seu sobrenome insiste que tenta lutar contra todo tipo de preconceito em relação a ela, e que construiu sozinha seu pequeno império.

Paris, que se autodefine como uma "mulher de negócios", afirma que seu problema é que, por causa do sobrenome, muita gente acha que ela não tem que trabalhar, que é uma menina mimada e que recebeu tudo em uma bandeja de prata. "Mas nada disso é verdade", diz.

A jovem, que além de modelo e atriz também fez suas incursões no mundo da música, reconhece que se acostumou a viver com os inconvenientes de ser uma personagem pública. "É realmente difícil, mas, ao longo dos anos, me acostumei. Além disso, há tantas coisas bonitas na vida, e é nisso em que me concentro atualmente", diz.

No futuro, Paris se vê como mãe, casada e levando a clássica vida em família, pois, segundo ela, é a única coisa que faz "a vida de alguém ser totalmente completa".