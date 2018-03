Paris Hilton deixa escândalos de lado para atuar em filme

Paris Hilton, neta do fundador da rede de hotéis que leva o seu sobrenome, volta ser notícia, mas não por causa dos escândalos que costumava protagonizar até sua recente prisão, mas, sim, pelo desejo de começar a trabalhar novamente. A "rainha da soap opera", assim chamada pelo fato de sua vida ter ganhado tintas de uma típica novela americana, foi confirmada nesta segunda-feira, 30, no elenco do filme Repo! The Genetic Opera. O longa, um musical de suspense, está a cargo dos mesmos produtores de filmes de terror de sucesso nas bilheterias, como O Grito, diz a revista Variety. Além de Paris, Repo! The Genetic Opera. traz no elenco o veterano Paul Sorvino (Romeu+Julieta e Dick Tracy) e Alexa Vega (Pequenos Espiões). A direção do longa será de Darren Lynn Bourman, autor do musical e realizador de três dos quatro filmes da série O Grito. Além de atuar na produção, uma ópera-rock futurista que se passa em 2056, Paris, que vai interpretar a filha do vilão da história, ainda terá que cantar. Segundo declarações de Bousman à Variety, a socialite desbancou "pelo menos outras 30 atrizes" na disputa pelo papel. Fora a habilidade para estampar as capas das revistas de celebridades, Paris também já demonstrou seus dotes de atriz e cantora. Sua estréia no cinema foi sob a direção de Jaume Collet-Serra, em Casa de Cera. Já no mercado fonográfico, sua estréia aconteceu no ano passado com o álbum Paris. A socialite também já deu expediente no reality show The Simple Life e em anúncios de televisão.