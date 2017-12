Paris Hilton cancela participação no Billboard Music Awards A modelo Paris Hilton cancelou sua participação na cerimônia de premiação do Billboard Music Awards, que acontece na segunda-feira, porque não gostou das piadas que teria de fazer, segundo informou seu porta-voz. "Satíricas referências que ela teria de fazer iriam ridicularizar alguns de seus amigos", informou Elliot Mintz, através de comunicado. "Paris não quer dizer nada que possa machucar ou envergonhar alguma pessoa que ela conheça". Mintz disse que Paris recebeu o roteiro na sexta-feira e considerou o texto "censurável". Como os representantes da herdeira da rede de hotéis Hilton e os organizadores do evento não poderiam chegar a um acordo sobre sua atuação ela decidiu cancelar a aparição. Os responsáveis pelo evento da revista especializada em música Billboard não se pronunciaram sobre a desistência da modelo. O Billboard Awards acontece nesta segunda-feora no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, e será transmitido ao vivo pela Fox. De acordo com a revista americana People Paris animaria, ao lado da amiga Britney Spears, a cerimônia de entrega dos prêmios. Carreira musical Paris, que já esteve nas passarelas e atuou em séries de TV e em filmes, resolveu investir este ano na carreira de cantora e lançou, em agosto, seu primeiro CD, Paris. Ela ganhou fama internacional quando seu então namorado Rick Solomon postou na internet um vídeo que mostrava os dois fazendo sexo. Uma semana após o lançamento do disco, o jornal New York Post publicou, na coluna Page Six, que o CD da modelo é um "tremendo fracasso". Paris vendeu apenas 75 mil cópias nos Estados Unidos na semana de seu lançamento, "um fiasco" comparado ao CD Back to Basics, de Christina Aguilera, que liderou a lista dos mais vendidos em agosto com 320 mil cópias. O primeiro single de Paris é o reggae Stars Are Blind. O videoclipe da música foi proibido na televisão indiana por seu "conteúdo altamente sexual".