Paris Hilton ataca de DJ e lança segundo disco

Sobre a nova vinda ao Brasil, a socialite disse: "Não há lugar como o Brasil. É um dos lugares mais excitantes do planeta. O Carnaval aí foi demais, as pessoas dançando nas ruas, a felicidade de todo mundo. Estou excitada e também nervosa por causa da quantidade de gente no festival, não sei como vai ser a reação à minha música. Mas sei que todo mundo aí gosta de festa, então vai ser uma festa."

Paris Hilton diz que vai fazendo seu set "conforme o sentimento da plateia", e que passa pelo eletrônico, pelo hip-hop, pelo pop. Também gosta de um som um pouco mais hardcore, com baixo e batidas potentes, mas não é sua especialidade. Diz-se contente pelas companhias do universo pop presentes. "Amo a Jennifer. É tão linda e bacana, uma pessoa natural e legal", disse.

"É incrível o que aconteceu nos últimos anos. Os DJs adquiriram uma fama que nunca tiveram, mas ao mesmo tempo nunca chegaram a tocar no rádio, sempre foi uma cultura da apresentação ao vivo. Aí, começou a haver uma comunicação com os artistas do pop, com as pessoas trabalhando discos de gente como a Rihanna, fazendo shows para plateias de 30, 40 mil pessoas. Acho que o papel do DJ ainda está em movimento, as plateias ainda vão ter boas surpresas." A voz rouca, uns pigarros à moda de Marilyn Monroe entre uma resposta e outra: Paris sabe como retroalimentar sua fama com seus percalços no jet set. É uma personagem da mundanidade, pivô de tributos e paródias infindos, do desenho South Park à banda Cansei de Ser Sexy. / J.M.