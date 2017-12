Paris Hilton apresenta marca de relógios em salão suíço A ex-modelo e herdeira da rede de hotéis Hilton, Paris Hilton, apresentará no sábado, 14, sua própria marca de relógios no BaselWorld, o salão de relojoaria e joalheria mais importante do mundo. O BaselWorld começa nesta quinta-feira em Basiléia, na Suíça. A grife de Paris vai oferecer vários modelos de relógios de luxo: com jóias incrustadas nos ponteiros, com caixa de ouro ou de quartzo e adornados com diamantes ou outras pedras preciosas. Embora a apresentação oficial seja sábado, a ex-modelo não fará sua primeira venda em Basiléia, já que em dezembro de 2005 seu primeiro modelo - em ouro e diamantes - foi adquirido por US$ 125 mil. Os organizadores do salão esperam receber 90 mil visitantes, entre eles os atores Kevin Spacey e Cate Blanchett. Paris Hilton, que já esteve nas passarelas e atuou em séries de TV e em filmes, resolveu investir em 2006 na carreira de cantora e lançou, em agosto, seu primeiro CD, homônimo. Ela ganhou fama internacional quando seu então namorado Rick Solomon postou na internet um vídeo que mostrava os dois fazendo sexo. A ex-modelo recentemente foi acusada por promotores dos EUA de violar os termos de uma condicional. Ela teria dirigido com a licença suspensa. Se confirmado que efetivamente violou os termos, Paris pode ser sentenciada a até 90 dias de prisão.