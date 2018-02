Paris Hilton abandona programa ao ser perguntada se 'já era'

Nesta quarta-feira, ela abandonou um programa de TV após ser perguntada por um entrevistador se outras estrelas de reality shows haviam ocupado o lugar dela após 15 anos no papel de celebridade apenas por ser celebridade.

A pergunta do repórter Dan Harris, da ABC News, foi motivada pela pífia audiência do novo reality show de Hilton, de 30 anos, "The World According to Paris", visto por apenas 400 mil espectadores nos EUA na sua estreia, no começo de junho, pelo canal a cabo Oxygen TV.

"Você se preocupa às vezes que as pessoas que seguiram seus passos, como Kim Kardashian, tenham ofuscado você?", quis saber Harris.

"Não, de jeito nenhum", respondeu Hilton, contrariada, acrescentando que não estava chateada com a baixa audiência do seu programa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Você não se preocupa que o seu momento tenha passado?", insistiu Harris.

Hilton soltou um "ãhn" de desprezo e saiu. Segundo Harris, ela teve então uma conversa longa e acalorada com seu agente.

Mais tarde, ela retomou a entrevista e disse: "Faço isso já faz 15 anos, é bastante tempo. Então, assim como outra pessoa de negócios ou alguém nessa área, é sempre importante se reinventar e ter novos projetos".

Hilton, bisneta de Conrad Hilton, fundador da homônima rede hoteleira, construiu uma milionária marca de roupas, perfumes e outros produtos, graças à sua celebridade e ao seu estilo de vida esbanjador em Los Angeles.

(Reportagem de Jill Serjeant)