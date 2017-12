Paris adia escultura de Oscar Niemeyer A inauguração da escultura que Oscar Niemeyer realiza para homenagear Paris, prevista para o dia 15, foi adiada. O motivo alegado foi que o escritório de estudos técnicos francês exigiu uma instalação complexa de fundações profundas do edifício. Caso contrário, a escultura ofereceria riscos para o público. Uma outra razão são as condições meteorológicas que retardaram a secagem da base de concreto onde será afixada a escultura. A direção-geral das Relações Internacionais da prefeitura de Paris entrará em contato com a embaixada brasileira para informar sobre a situação. A nova data de inauguração será definida até o início do próximo ano.