Paredão masculino hoje no Big Brother Brasil Hoje é dia de paredão masculino no Big Brother Brasil 6. Indicado por Mariana, Agustinho enfrenta o colega Carlão na oitava eliminação da casa, que vai ao ar logo após a novela Belíssima. Como Carlão e Mara receberam o mesmo número de votos dos participantes, a líder ficou com a difícil missão de escolher qual dos dois disputa a permanência no reality show. Logo após a indicação, Agustinho foi direto para a academia e malhou até se cansar, sem conversar com ninguém. Enquanto isso, Mariana pediu desculpas para Carlão por ter de colocá-lo no paredão. A modelo paulistana chorou muito e disse que estava angustiada por ter de fazer uma escolha tão complicada dentro da casa. De madrugada, Carlão perguntou para Mariana se ficaria com ele. Ela respondeu que ficaria com ele apenas se o rapaz não tivesse namorada. Vale lembrar que no sábado a modelo deixou escapar que sente atração também por Rafael. Carlão chegou a insinuar que beijaria Mariana hoje, caso a namorada não fosse torcer por ele. O rapaz anda chateado porque sua amada não compareceu aos paredões disputados por ele e comentou com Gustavo que já está apreensivo. "Será que eu fiz alguma coisa que ela não gostou? Eu acho que a Dani terminou comigo", declarou. A namorada também não apareceu no DVD com mensagens de amigos e parentes que o advogado ganhou após vencer a prova do anjo. Ontem, durante o almoço, os participantes comemoraram a decisão saudável da auxiliar de enfermagem Mara. A baiana revelou que já não fuma cigarro há uma semana. "Quero parar mesmo, com força de vontade se pode tudo, não é?", disse ela.