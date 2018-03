Parceiros de palco e tela Em 2001, quando estava desgostosa com o teatro e se dedicava com mais afinco ao cinema, a diretora e cenógrafa Daniela Thomas foi convidada pela Sutil Companhia de Teatro para trabalhar no espetáculo Nostalgia. "Logo que começamos a conversar sobre John Fante, que inspira a peça, percebemos uma afinidade", conta o diretor Felipe Hirsch. De fato, mais que o mesmo gosto literário, a dupla comunga interesses comuns, como a pesquisa de conceitos e linguagem do teatro. O resultado é uma parceria que frutificou em outras peças, em óperas até chegar ao cinema - na sexta-feira, estreia Insolação, filme com imagens belíssimas e instigantes que trata o amor como utopia. E, no mesmo dia, entra em cartaz o 14.º espetáculo cênico que assinam juntos, Cinema, no Teatro do Sesi.