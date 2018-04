Paramédico: Médico selecionou frascos no quarto de Jackson

Anthony Mccartney, da Associated Press

Um paramédico enviado a mansão de Michael Jackson diz que viu o médico acusado da morte do cantor recolher três frascos de lidocaína do chão e colocá-los em uma bolsa quando tratava de reanimar o Rei do Pop.

O paramédico Martin Blount declarou nesta quinta-feira, 6, que foi surpreendido ao ver os frascos porque o doutor Conrad Murray havia dito aos paramédicos que não havia administrado a Jackson nenhum medicamento.

Disse ainda que Murray também pegou uma agulha hipodérmica em um instante e quis injetá-la no cantor. Blount declarou que ele e seus companheiros não permitiram.

O paramédico é a sétima testemunha em uma audiência preliminar de vários dias na qual o juiz determinará se existe evidência suficiente para processar Murray por homicídio involuntário.

O cardiologista de Houston se declara inocente.