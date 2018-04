Paraíso Tropical bate recorde de audiência

Olavo (Wagner Moura) de cueca algemado fez a audiência de Paraíso Tropical bater recorde em ibope. O capítulo de terça-feira registrou média de 51 pontos, com 74% de share (participação no total de ligados). A cena marca a vitória de Bebel (Camila Pitanga) que consegue acabar com o casamento de Olavo e Alice (Guilhermina Guinle). Ela monta a estratégia com Betina (Deborah Secco), sem que ele desconfie que esteja por trás da armação. No jogo de sedução que Betina faz com Olavo, ela algema seus pulsos na cama e entra de calcinha e sutiã no banheiro deixando a maçaneta cair. Diante da demora do noivo há uma corrida até a suíte nupcial. A cena inclui Alice, Marion (Vera Holtz), Antenor (Tony Ramos), Lutero (Edwin Luisi) e Fred (Paulo Vilhena).