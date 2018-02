Paraense de 14 anos vence 'Supermodel of The World'

Deu Brasil no maior concurso de modelos do mundo. Tayane Leão, de 14 anos, paraense de Paraupebas, ganhou o ''Supermodel of The World'', da agência Ford Models, no sábado, em Montenegro, no Leste Europeu. Tayane é a segunda brasileira a vencer o concurso desde o seu início, há 25 anos. A primeira foi a botucatuense Camila Finn, em 2004. Depois de desbancar 700 mil inscritas no Supermodel Brazil, etapa brasileira da seletiva, em dezembro, Tayane ganhou contrato de R$ 150 mil com a Ford brasileira e uma vaga na final mundial. Em Montenegro, ela concorreu com meninas de 44 países, derrotando mais de 5 milhões de inscritas. Como prêmio, a paranaense vai assinar contrato de US$ 250 mil com a Ford americana. Tayane batalha para ser top model desde os seis anos, idade em que começou a aprender inglês, já prevendo que, um dia, precisaria viajar o mundo todo. Enquanto esperava chegar a idade certa para se inscrever no concurso, a paraense também se preparou fazendo cursos de modelo. No Brasil, o Supermodel tem 16 anos e já lançou tops como - além de Camila Finn - Adriana Lima, Mariana Weickert, Luciana Curtis e Isabela Fiorentino. As informações são do Jornal da Tarde.