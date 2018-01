No meio da visita, afastei-me do meu guia por alguns segundos, o suficiente para me perder em meio às estantes. Encontrando-o um tanto aflito um pouco depois, fui advertido. "Tome cuidado. Um aluno ficou dois dias perdido aqui dentro e foi encontrado por acaso pela mais antiga bibliotecária, uma certa Miss Page, cujo fantasma, dizem, especializou-se em resgatar leitores cuja vida intelectual os leva a se perderem em meio aos livros." Sorri com essa história semelhante a um conto de Borges.

Todos sabem que os livros, os princípios, os mandamentos e todas as nobres receitas podem ser fontes de desvios e loucuras. Eles são escritos para iluminar, mas, em certos momentos, tornam-se obstáculos. Ficar perdido numa biblioteca não seria um sinal de submergir nas ideias que saem como vespas ou borboletas dos seus livros? Eis um paradoxo.

***

A primeira vez que ouvi a palavra "paradoxo" foi pela boca de meu tio Silvio no telefone. Ele fazia uma complicada ligação interurbana e encantou-se pela voz da telefonista. Como queria localizar um amigo, ele disse perto de um menino curioso com uma memória literária: "Mas isso não é um paradoxo? Estou procurando um amigo e encontro uma bela voz de mulher!" Ouvi a palavra pelo menos quatro ou cinco vezes naquele telefonema de alguns minutos, o qual terminou num encontro entre meu tio e a operadora.

Aprendi, antes de ter lido o famoso livro do filosofo de Oxford, John L. Austin, que as palavras também faziam coisas. Dias depois, soube que a telefonista era feia e que o encontro fora, ele próprio, um paradoxo!

***

Nada mais paradoxal do que os arautos do impossível, mas poeticamente utópico, desafiador e corajoso - "É proibido proibir" - proibirem biografias. Quem vive do público e ganha do povo a simpatia que endeusa naquilo que chamamos de "sucesso" não pode impedir que sua vida seja lida de fora para dentro. Nisso, o contraste com os Estados Unidos É, mais uma vez, flagrante. No Brasil, abundam as "memórias" nas quais o ponto de vista é o do sujeito: a visão de dentro para fora. Nos Estados Unidos, predominam as biografias - essas vidas contadas de fora para dentro, geralmente decepcionantes para a autoimagem que os ricos e famosos têm de si mesmos. Fiquei chocado com as novas biografias de Thomas Jefferson ao saber que esse pilar do igualitarismo teve como amante uma menor de idade, negra, escrava e criada de suas filhas.

Todas as vidas humanas contém paradoxos. Como aprendemos com Caetano Veloso e talvez com Schopenhauer, "de perto ninguém é normal". Seria isso um bom argumento para tornar a intimidade pessoal mais sagrada do que a liberdade de escrever livremente sobre o outro - quem quer que ele seja? Quem vale mais? A vida pessoal de quem deve tudo ao público ou a liberdade de escrever? Os gênios morrem, mas a obra fica. Faz alguma diferença saber que Kafka e Benjamin Franklin eram desorganizados e que Cole Porter era gay? O mundo está repleto de gente desorganizada e de gays que jamais serão Kafkas, Franklins ou Porters!

***

Eu moro em Niterói e já estou imaginando como vamos nos ligar à Cidade Maravilhosa quando o viaduto cujas vigas de aço especial, feitas para durar séculos, for derrubado. O sumiço de parte dessas vigas e as três horas que levo de minha casa em Piratininga à PUC de carro arrefecem o meu entusiasmo pelo progresso. Um dia, diz meu lado malévolo, vou roubar a Ponte Rio-Niterói ou o Palácio do Alvorada. Teremos um Porto Maravilha, sem dúvida, mas, paradoxalmente, banhado pelas águas imundas da imensa sentina que hoje é a Baia de Guanabara.

Consolo-me com Vinicius de Moraes na sua poesia musicada que mais me conforta e comove:

"Às vezes quero crer mas não consigo

É tudo uma total insensatez

Aí pergunto a Deus: escute, amigo

Se foi pra desfazer, por que é que fez?

Mas não tem nada, não

Tenho o meu violão".