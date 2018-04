Para Susan Boyle, fama é 'bola de demolição'

A entrevista, que vai ao ar na quarta-feira no programa norte-americano "Today", foi a primeira a uma TV desde que ela se tornou celebridade. Uma transcrição foi divulgada na segunda-feira.

A escocesa, até então voluntária em uma igreja, adoeceu e foi internada com exaustão em Londres depois de perder a final do programa "Britain's Got Talent".

"O impacto (foi) como de uma bola de demolição. Você sabe, e todo mundo que sofre esse tipo de impacto acha realmente difícil entender", afirmou ela.

Ela disse que só conseguiu superar a situação porque graças "à orientação de uma grande equipe... pude ver isso em perspectiva e realmente virar isso um pouco".

Boyle agora prepara um álbum, sob a direção de Simon Cowell, o ferino jurado dos concursos de calouros "American Idol" e "Britain's Got Talent".