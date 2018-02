Para rever a Erêndira de Ruy Guerra Algumas boas atrações movimentam hoje o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Entre elas, Erêndira, de Ruy Guerra, na mostra em homenagem a Gabriel García Márquez. O filme, dirigido pelo moçambicano-brasileiro, é inspirado em um dos romances mais conhecidos de Gabo, aquele que conta a história da menina explorada como prostituta pela própria avó. No papel, uma linda Claudia Ohana, então casada com Ruy Guerra. O mais importante é dizer que Ruy capta perfeitamente a atmosfera onírica e fantástica do relato do escritor colombiano. Tom que não atenua, muito pelo contrário, o fundo de denúncia social presente no original. Passa às 19 h, no Memorial da América Latina