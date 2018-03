Para premiado no Oscar, Hollywood mudou seus critérios

A referência era o favoritismo do longa de Haneke e, bem perto, do representante de Israel, "Ajami", produções com forte teor político. "Isso já não é mais uma credencial", comentou o cineasta argentino, lembrando ainda outra qualidade do comitê responsável pela escolha do filme estrangeiro. "Quando foi divulgada a lista dos nove finalistas e ali havia dois sul-americanos (o outro era o peruano "A Teta Assustada"), todos apostaram que somente um ficaria entre os cinco últimos. E não foi o que aconteceu."

Campanella divertiu-se ao lembrar do nervosismo quando subiu ao palco para receber a estatueta. "Até aquele momento, eu tinha um discurso na cabeça que sumiu completamente. É como ir a um psicólogo - tão logo você se lembra quanto paga por uma hora, acaba não pensando em nada para dizer." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.