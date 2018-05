Para Piglia, Borges é modelo para latinos O escritor argentino Ricardo Piglia disse ontem em visita a Barcelona, na Espanha, que a literatura latino-americana atual está mais próxima das "cidades labirínticas" de Jorge Luis Borges do que da "natureza mágica" de Gabriel García Márquez. "Nas últimas décadas, surgiu uma ilusão temática na narrativa latina, centrada principalmente em assuntos campestres e em mundos de desenvolvimento econômico muito divergentes e foi García Marquez quem melhor delimitou esse momento", explicou. "Hoje, no entanto, a cosmogonia de Borges oferece melhor releitura da mistura de relações e tradições culturais do continente." / EFE