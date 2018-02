Para Oscar Niemeyer, '100 anos é uma bobagem' O arquiteto carioca Oscar Niemeyer, prestes a completar 100 anos, disse nesta quarta-feira que o centenário é uma bobagem e que, ao olhar para trás, vê que não fez concessões e seguiu um bom caminho. "Cem anos é uma bobagem, depois dos 70 a gente começa a se despedir dos amigos. O que vale é a vida inteira, cada minuto também, e acho que passei bem por ela", disse Niemeyer, ao receber uma homenagem da embaixada da França em seu escritório em Copacabana. "Quando olho para trás vejo que não fiz concessões e que segui o bom caminho. Isso é que dá uma certa tranquilidade." Niemeyer, que completa 100 anos no sábado, fez diversos elogios à França, país no qual viveu durante a ditadura militar no Brasil a partir dos anos 1960. "Se eu sair um dia do Brasil, é em Paris que eu vou ficar", disse Niemeyer a jornalistas, arrematando em francês: "É fantástica a vida." Para ele, França é um país amigo e os franceses, solidários. "É um povo que eu admiro, inteligente, pró a qualquer movimento de defesa do país. É um país fantástico." O carioca, que chegou a abrir um escritório em 1972 na Champs Elysées, famosa avenida de Paris, projetou diversos prédios importantes no país, como a Bolsa de Trabalho de Bobygny e o Centro Cultural Le Havre. Para ele, no entanto, o mais marcante foi a sede do Partido Comunista Francês, em meados dos anos 1960. "Lembro com tanto prazer, eles (do partido) foram tão solidários comigo o tempo todo, me ajudando, me levando para um lado e pro outro. Foi muito bom", disse. O embaixador francês M. Antoine Pouillieute disse que a homenagem, uma medalha, era pelo aniversário de Niemeyer e também pelo conjunto de sua obra. "Para a França, Oscar Niemeyer é uma lenda", disse Pouillieute durante a entrega do título Comendador da Ordem Nacional da Legião de Honra. O arquiteto irá receber outra homenagem na sexta-feira, desta vez do consulado da Rússia. No sábado, comemora os 100 anos na Casa das Canoas, um projeto de sua autoria de 1952, considerado um dos marcos da arquitetura brasileira.