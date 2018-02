Para lembrar o fim do jejum corintiano

15H40 NA GLOBO

(A Father"s Choice). EUA, 1999. Direção de Christopher Cain, com Peter Strauss, Mary McDonnell, Michelle Trachtenberg, Yvonne Zima, Susan Hogan, Roger R. Cross.

Garotas vão morar com o pai caubói após a morte da mãe. Elas não se adaptam à vida no campo e uma tia briga na Justiça pela guarda de ambas. A difícil decisão do título caberá ao pai. Peter Strauss e Mary McDonnell são bons atores, mas o diretor Cain, de Os Jovens Pistoleiros e Karate Kid 4 - A Nova Aventura, interessa-se mais pela ação do que por dramas íntimos. Reprise, colorido, 84 min.

Sete Anos no Tibet

22 H NA REDE BRASIL

(Seven Years in Tibet). EUA, 1997. Direção de Jean-Jacques Annaud, com Brad Pitt, David Thewlis, D.B. Wong, Mako.

A experiência real do austríaco Heinrich Herrer foi certamente extraordinária. Aventureiro - e simpatizante do nazismo -, ele tentou escalar o Everest um pouco para provar a supremacia do homem ariano, mas encontrou o jovem dalai-lama, tornou-se um de seus mentores e descobriu a humildade, deixando de ser arrogante e autocentrado, como era. Embora um pouco longo, o filme impressiona pelo visual e, por que não dizê-lo?, pela convicção com que Brad Pitt cria o papel do homem que se transforma. Reprise, colorido, 134 min.

23 Anos em 7 Segundos - O Fim do Jejum Corintiano

23H20 NA BAND

Brasi, 2009. Direção de Di Moretti.

Mais de 100 mil corintianos acompanharam a festa da virada, comemorativa dos 100 anos do Corinthians, que começou no Parque São Jorge e terminou no Anhangabaú, na terça-feira à noite. Boa parte deles gostará de (re)ver o documentário que reconstitui os sete memoráveis segundos desde que a bola foi alçada na área até o gol de Basílio, em 13 de outubro de 1977, na vitória sobre a Ponte Preta, que colocou fim a 23 longos anos sem títulos. Di Moretti é roteirista competente, aqui assinando a direção - com a garra que o tema exige. Mas, claro, torcedores do Palmeiras e do São Paulo vão achar uma porcaria. Reprise, colorido, 85 min.

Intercine

2H05 NA GLOBO

A emissora exibe o preferido do público entre - Excesso de Bagagem, de Marco Brambilla, com Alicia Silverstone, Benicio Del Toro, Christopher Walken e Harry Connick Jr., sobre herdeira que simula o próprio sequestro para impressionar o pai e termina se envolvendo com o suposto sequestrador; e Alien: A Ressurreição, de Jean-Pierre Jeunet, com Sigourney Weaver, Winona Ryder, Dominique Pinon, Ron Perlman e Dan Hedaya, quarto título da série, no qual a oficial Ripley é clonada, 200 anos após sua morte, com elementos de alienígenas em sua nova constituição.

Amanhã

A Globo exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre - Uma Canção de Amor Para Bobby Long, de Shainee Gabel, com John Travolta, Scarlett Johansson e Gabriel Macht, sobre garota que volta para casa, após a morte da mãe, e encontra o pai, um professor beberrão e decadente, às voltas com ex-aluno (EUA, 2004, fone 0800- 70-9011); e Fatal Blade - Conexão Yakuza, de Talun Hsu, com Seiko Matsuda, Kiyoshi Nakajo, Gary Daniels e Hiroki Matsukata, sobre policial de Los Angeles na cola de samurai moderno, cuja arma é uma espada (EUA, 2000, fone 0800-70-9012).

TV Paga

Quase Dois Irmãos

22 H NO CANAL BRASIL

Brasil, 2004. Direção de Lúcia Murat, cxom Caco Ciocler, Flávio Bauraqui, Maria Flor, Werner Schunnemann.

Amigos de infância, guerrilheiro e criminoso comum cruzam-se na Ilha Grande, durante a ditadura militar e o resultado, a partir da troca de informações e experiências, é a militarização do Comando Vermelho. Um filme forte e crítico da diretora Lúcia Murat, que foi, ela própria, guerrilheira nos anos de chumbo. Reprise, colorido, 102 min.

Gavião do Mar

1H40 NO TCM

(The Sea Hawk). EUA, 1940. Direção de Michael Curtiz, com Errol Flynn, Brenda Marshall, Claude Rains, Donald Crisp, Flora Robson.

Apesar do título, esta aventura tem pouco ou nada a ver com o livro de Rafael Sabatini, de quem o diretor Curtiz já adaptara Capitão Blood, também com Errol Flynn. Flynn não hesita diante da pirataria para servir à rainha Elizabeth (1ª) como correio no mar, contra a Grande

Armada, de Espanha. Um sensacional capa e espada. Só o travelling avante sobre Brenda Marshall, na cena do jardim, com as rosas brancas, já vale a sintonia. Reprise, preto e branco, 127 min.

2 Filhos de Francisco

2H05 NO CANAL BRASIL

Brasil, 2005. Direção de Breno Silveira, com Ângelo Antônio, Dira Paes, Thiago Mendonça, Márcio Kieling, Paloma Duarte.

A história da dupla Zezé do Camargo e Luciano é revista pelo ângulo do pai, que batalhou pelo sucesso dos filhos. Um dos grandes filmes da retomada do cinema brasileiro. Reprise, colorido, 119 min.D