Para Ibope, há pouca publicidade infantil na TV; instituto contesta Defensor do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o instituto Alana contesta os critérios do censo sobre publicidade infantil na TV, feito pelo Ibope, divulgado ontem. Encomendado pelo Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) e pela ABA (Associação Brasileira de Anunciantes), o estudo conclui que há pouca propaganda dirigida à criança na TV.