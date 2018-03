Para fugir da estreia

O espetáculo Prometheus - A Tragédia do Fogo pode ser visto a partir de hoje no Tusp. Isso não quer dizer, entretanto, que a cia. de Teatro Balagan esteja a promover uma "estreia". Ou aquilo que assim se convencionou chamar. "Esse trabalho foi pensado justamente como uma forma de escapar dessa dinâmica", diz a diretora Maria Thais. "Eu não gosto dessa situação de estreia. E percebo que muita gente também não gosta. Mas não ousamos outra maneira de processar. Existe uma mentalidade, meio século 19: aquela coisa social, do acontecimento que todo mundo vai ver. Hoje, as coisas mudaram."

Para fazer diferente, o grupo de Maria Thais não esperou ter uma peça pronta nas mãos para só depois mostrá-la ao público. Há pelo menos um ano e meio, a montagem já vinha sendo apresentada: percorreu o interior, além de passar por sedes de diversas cias. na capital paulista. À primeira vista, a ideia talvez não pareça muito distante da prática de promover ensaios abertos antes da grand première. Mas também não é disso que se trata.

Em seu processo de criação, a Balagan não burilou um espetáculo até chegar à sua forma final. Antes, preferiu experimentar incontáveis maneiras de se aproximar e se apropriar de um tema. Responsável por montagens marcantes, como Sacromaquia (2000) e Tauromaquia (2004), Maria Thais não lançava um novo trabalho desde 2006. Zapád foi sua última criação. "Trabalhamos para fazer um produto. E, no dia da estreia, o produto simplesmente não estava pronto. Foi bem frustrante", diz a encenadora. "O que estamos fazendo agora não é um novo modelo de fazer teatro. Mas uma tentativa de se colocar em um lugar distinto."

Nesse contexto, o Prometheus que entra hoje em temporada é apenas uma das dezenas de versões que a obra já teve. Versões que demandaram cenários, figurinos e dramaturgias completamente distintos.

"Acho que nunca joguei tanto texto fora na minha vida", graceja Leonardo Moreira. Vencedor do Prêmio Shell de melhor autor em 2011, Moreira arriscou-se pela primeira vez a criar uma obra para outro diretor. Ao longo de meses, escreveu e reescreveu a dramaturgia. Sempre incorporando múltiplos olhares sobre o mito. Sem se restringir a sua forma mais conhecida: a peça de Ésquilo, Prometeu Acorrentado.

Na hora em que decidiu deter-se sobre a tragédia de Prometeu, Maria Thais não tinha um formato delineado em mente. Mas sabia precisamente o que não queria: tratá-lo como herói. "Não queria falar desse mito fundador do patriarcado, do capitalismo. Mas daí percebi que cada época tem o seu Prometeu. Essa visão heroica é a que herdamos dos séculos 18 e 19, é a leitura de Goethe", lembra a diretora.

O jeito de trazer matizes à história do titã que rouba o fogo dos deuses para entregá-lo aos humanos foi absorver as fabulações que outros autores fizeram sobre o tema, de Heiner Müller a Kafka.

Banida da obra esquiliana, a figura de Epimeteu também foi retomada na atual montagem. Duplo de Prometeu, Epimeteu é seu reverso, sua parcela imprudente. O quinhão de contradição que o faz ganhar complexidade.

Não é fácil evadir-se do encanto exercido pela imagem de Prometeu: sua recusa à passividade, sua maneira de forçar a natureza a entregar seus segredos, de conferir dignidade ao sacrilégio, à desobediência.

Outro meio de escapar das simplificações foi a recusa à tentação de dramatizar o mito. As muitas versões do espetáculo foram elas mesmas tentativas de criar um formato cênico que se aproximasse do discurso mítico.

Não há uma narrativa linear. Dividido em quatro plateias distintas, o público acompanha um texto circular. Pautado pela simultaneidade. Com sentidos que se sobrepõem.

Também sobressai na peça uma devoção à palavra. Com extensa trajetória no trabalho corporal, Maria Thais faz um desvio nesse percurso. Reabilita o verbo como elemento primordial da encenação. "Existe uma lacuna histórica no teatro brasileiro. É como se o texto não fosse visto como meio expressão ", lembra. "Palavra não é só sinônimo de racionalidade, de logos. Ela própria instaura o sentido."