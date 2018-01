PARA ENTENDER AS GRANDES ÓPERAS O crítico Irineu Franco Perpétuo vai ministrar, na unidade Jardins da Casa do Saber (Rua Dr. Mario Ferraz, 414. Tel. 3707-8900o), o curso Óperas do Metropolitan 2013. Ele vai abordar quatro óperas que serão encenadas no Metropolitan de Nova York e retransmitidas nos cinemas de todo o mundo. Com o auxílio de trechos das montagens, o curso vai abordar o universo de cada obra, seu compositor e o mundo em que foram compostas. Os encontros serão um dia antes das exibições no cinema. A programação terá Rigoletto, de Verdi (sábado); Parsifal, de Wagner (1.º/3); Francesca da Rimini, de Zandonai (15/3) e Giulio Cesare, de Handel (26/4).