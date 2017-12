Para diretor, Glória Pires é a base do filme sobre Lula

A atriz é a base do filme, na opinião do diretor. "Sempre foi a Glória. Se ela não topasse, não teria filme. Eu sabia que seria difícil achar o Lula, mas precisava da Glória." Com orçamento de R$12 milhões, "Lula - O Filho do Brasil" deve estrear também na Argentina, em março, e depois em outros países da América do Sul.

Este é o primeiro longa de Rui Ricardo Diaz, que vive Lula. Inicialmente, ele fez teste para ser um sindicalista, e reprovado. "Fiz uma segunda tentativa, para enfermeiro. Barreto gostou e me chamou para ser Lula."

A vida de Luiz Inácio da Silva, do menino do sertão até o líder sindical em São Bernardo - não há passagens enquanto presidente -, ganha ares heroicos. Previsto para ser lançado no dia 1º de janeiro de 2010, o filme é baseado no livro da jornalista Denise Paraná, mas transcende a biografia e ganha tons de "Dois Filhos de Francisco" (2005), de Breno Silveira.

Na tela, Lula é um garoto de inteligência acima da média, que tem a infância reprimida pelo pai e desde cedo ouviu a mãe, Dona Lindu, dizer que ia ser "alguém na vida". A nobreza de caráter e os bons princípios o acompanham. Adulto, Lula é também bom marido, homem da casa e líder de massa. As informações são do Jornal da Tarde.