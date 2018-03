Para Cavalier, Pater é o seu trabalho mais livre Maio, em Cannes. Um daqueles dias de calor infernal, que acontecem com frequência na Croisette. Alain Cavalier encontra-se com o repórter do Estado no estande da Unifrance. Ele assina o filme que pode ser definido como o óvni da seleção francesa de 2011 no maior festival do mundo. Pater trata de relações de poder, mas você nunca viu um filme como este. O presidente da França nomeia o novo primeiro- ministro. São interpretados pelo diretor e por Vincent Lindon. Imagens captadas em mini-DV e operadas pelos atores/autores. Pater passou ao largo das considerações do júri presidido por Robert De Niro.