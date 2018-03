Para Antonio Candido, traço de Chekhov

No mesmo livro, Candido confessa seu interesse pelo conto Um Dia de Chuva, elogiando o trabalho de Beatriz Berrini, que estabeleceu o texto não finalizado de Eça. "Se é inacabado como redação, é completo como composição, sendo uma pequena obra-prima sem polimento final." O crítico observa que a trama é simples, chekhoviana, "com quase nada, fino e leve como teia de aranha". Para ele, o princípio estrutural está na competição entre a chuva que fecha o mundo e a imagem solar da moça que rompe as brumas.