Para Alice Munro, é 'atroz' que apenas treze mulheres tenham recebido o prêmio

A escritora canadense disse hoje que é “maravilhoso” receber o Prêmio Nobel de Literatura, ao mesmo tempo em que considerou “atroz” o fato de que apenas 13 mulheres tenham sido contempladas pela Academia Sueca.

“É mesmo possível? Sério? É atroz isso”, disse ela à TV pública canadense minutos após receber a notícia.

Ela contou que recebeu um telefonema da Academia Sueca logo cedo, mas não atendeu ao telefone, que caiu na secretária eletrônica, onde deixaram um recado com a notícia do prêmio.

“É tão surpreendente e maravilhoso. Jamais imaginei. Acho que até ontem nem sabia que estava na lista. Estou aturdida.”

Ela disse esperar que o Nobel faça com que as pessoas prestem mais atenção “à literatura canadense em geral”.

Outra autora canadense, Margaret Atwood, brincou no twitter que não conseguia falar pelo telefone com a colega. “Alice, saia debaixo do cobertor e atenda ao telefone”, escreveu.