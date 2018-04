Par romântico de ''Ataque dos Clones'' foi o que menos convenceu, diz enquete

Os atores que estrelaram o filme Star Wars: Episódio 2 - Ataque dos Clones, da série Guerra nas Estrelas, Natalie Portman e Hayden Christensen, são o casal do cinema com romance menos plausível, em votação popular. Em segundo lugar ficaram Ben Affleck e Jennifer Lopez, por seu desempenho em Contato de Risco, de que participaram quando namoravam na vida real. Affleck também ficou entre os dez casais que não convenceram na tela ao contracenar com Kate Beckinsale em Pearl Harbor. Um outro casal na vida real, Tom Cruise e Nicole Kidman, também não convenceu, quando fez De Olhos Bem Fechados, sendo incluído entre os resultados da enquete da Pearl and Dean, uma empresa que faz propaganda para cinemas na Grã-Bretanha. O casal formado pelos britânicos Keira Knightley e Orlando Bloom, em Piratas do Caribe também não convenceu os entrevistados. Muitos dos cerca de 3 mil freqüentadores de cinemas que responderam à enquete disseram que a dupla Knightley-Bloom viveu nas telas umromance à moda antiga com "insuficiente nível de desejo". A diferença de idade - de 39 anos - pode ter sido um fator para que Catherine Zeta Jones e Sean Connery não tivessem convencido muito na tela, ao contracenarem, em 1999, no filme Armadilha. Em sexto lugar na enquete ficaram Hugh Grant e Andie MacDowell, na comédia Quatro Casamentos e um Funeral. O romance gay entre Heath Ledger e Jake Gyllenhaal acabaram em nono lugar na votação de casais menos convincentes em O Segredo de Brokeback Mountain, mas bem atrás dos demais casais, com apenas 5% da votação. A atração entre ambos convenceu mais do que a retratada por Madonna e o ator italiano Adriano Giannini em Por um Destino Insólito - filme dirigido pelo marido da cantora, Guy Ritchie. O filme, de 2002, foi um fracasso de bilheteria. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.