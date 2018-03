Papéis inéditos de Caravaggio Documentos inéditos e pertencentes ao Arquivo do Estado da Itália, como manuscritos do pintor Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) de anedotas e pensamentos, além de seus contratos de aluguel e denúncias policiais contra ele, são os protagonistas da exposição Caravaggio em Roma - Uma Vida Autêntica, inaugurada ontem na capital italiana. A mostra, em cartaz até 15 de maio, centra-se no período em que o artista viveu na capital italiana, de 1595 a 1606. Entre as informações destacadas nessa pesquisa, está a de que Caravaggio trabalhou por anos no ateliê do pintor siciliano Lorenzo Carli e nele pintou o famoso quadro A Morte da Virgem. / EFE