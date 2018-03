PAPARAZZO DE BIEBER MORRE A polícia de Los Angeles informou que um paparazzo foi morto após ser atingido por um carro depois de ter tirado fotos da Ferrari branca do cantor Justin Bieber nas ruas da cidade. O policial James Stoughton disse que o fotógrafo, que não foi identificado, morreu em um hospital na terça-feira à noite, momentos depois do acidente. Stoughton disse também que Bieber não estava em sua Ferrari desta vez. O carro esportivo estava estacionado na Sepulveda Boulevard. O fotógrafo foi atropelado enquanto atravessava a rua depois de fazer as fotos. Segundo o policial, nenhuma acusação será feita contra o motorista que o atropelou. /AP